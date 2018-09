Namaakwapens bij oefeningen politie België

De Belgische politie mag bij tactische schietoefeningen alleen nog maar namaakwapens gebruiken. Minister Jan Jambon van Binnenlandse Zaken heeft dat besloten naar aanleiding van een ongeval in april, aldus Belgische media dinsdag.

Bij een oefening van speciale eenheden raakte een jonge agent die stage liep zwaargewond. Bij de test werden echte wapen gebruikt met oefenmunitie. In een van de wapens was echter een echte kogel in het magazijn blijven zitten. Die werd afgeschoten waarna de agent in zijn buik werd geraakt en levenslang gehandicapt raakte.

In het vervolg mag alleen nog geoefend worden met namaakwapens als paintballgeweren en plastic exemplaren