Nahles kan teruggang SPD niet stoppen

De nieuwe partijleider Andrea Nahles kan de teloorgang van de SPD vooralsnog niet stoppen. De Duitse sociaaldemocraten hoopten met goed regeringsbeleid en voor het eerst een vrouw aan de top het vertrouwen van de kiezer terug te winnen. Dat valt tegen. In het jongste peiling van publieke zender ARD daalt de partij naar 17 procent. Coalitiepartner CDU/CSU profiteert wel en stijgt naar 33 procent.

Volgens onderzoeksinstituut GMS kan de SPD op dit moment rekenen op slechts 16 procent en de Unie van Angela Merkel op 34 procent. In maart, voordat Nahles aantrad, scoorde de SPD in een enquête van Emnid ook al zo dramatisch laag. Na de inauguratie van Nahles schoot de SPD op de politieke barometer van de ZDF even naar rond de 20 procent. Het positieve gevoel lijkt alweer verdwenen.

De SPD kreeg vorig jaar bij de Bondsdagverkiezingen nog 20,5 procent van de stemmen. Dat was al een historisch dieptepunt en reden om regeringsdeelname heel lang af te wijzen.