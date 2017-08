Nagasaki herdenkt atoombom

Duizenden mensen hebben in het Japanse Nagasaki meegedaan aan de herdenking van de atoombom die op 9 augustus 1945 vanuit een Amerikaanse bommenwerper op de stad werd gegooid. Door de aanval kwamen direct 74.000 mensen om. Japan capituleerde kort daarna.

Om 11.02 uur lokale tijd, het tijdstip waarop ‘Fat Man’ de stad trof, werd twee minuten stilte in acht genomen. In een toespraak bekritiseerde burgemeester Tomihisa Taue de Japanse regering, die in juli niet is toegetreden tot het internationale verbod op atoomwapens.