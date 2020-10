Nachtklok in Belgische provincies

In de Belgische provincies Waals-Brabant en Luxemburg wordt vanaf dinsdag middernacht een nachtklok ingevoerd.

De komende twee weken moeten inwoners binnenblijven tussen 01.00 uur en 06.00 uur. Alleen mensen die dringende medische hulp nodig hebben of naar of van hun werk moeten, mogen de straat op.

De stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen is in België „alarmerend’ in alle provincies en leeftijdsgroepen, zei viroloog Steven Van Gucht maandag op een persconferentie van het nationale crisiscentrum. Als de trend zich voortzet zal het aantal gevallen eind deze week de 10.000 per dag passeren, zei hij.

Ook in Groot-Brittannië stijgt het aantal besmettingen snel. Met nieuwe, strenge coronamaatregelen die de Britse premier Boris Johnson dinsdag in het parlement aankondigt, wil de regering bereiken dat het coronavirus voor het einde van het jaar en hopelijk voor de kerstdagen onder controle is. Dit zei minister van Cultuur Oliver Dowden maandag tegen SkyNews. Johnson overlegt met het speciale comité noodsituaties (Cobra) en legt dan de nieuwe lockdowns, die vooral het noordwesten van Engeland treffen, voor aan de parlementariërs.

Ernstig

Ook de Duitse regering is zeer bezorgd over de snel stijgende aantallen coronabesmettingen en ziekenhuisopnames en het toenemend aantal brandhaarden. De situatie is ernstig, aldus een woordvoerder maandag na een zitting van het zogenoemde coronakabinet. Duitsland staat aan het begin van de tweede golf. Maar het is nog niet te laat, vindt de zegsman. Door maatregelen te nemen kan zo’n tweede golf worden voorkomen.

Bondskanselier Angela Merkel vergadert woensdag opnieuw met de regeringsleiders van de zestien deelstaten over verdere stappen, melden Duitse media.

De Italiaanse regering komt ook met strengere maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het gaat onder meer om een verbod op privéfeesten en nieuwe regels voor de horeca, berichtte het Italiaanse persbureau ANSA dinsdag. De maatregelen blijven zeker dertig dagen van kracht.

Wintersportoord

Een onafhankelijke commissie van deskundigen in Oostenrijk heeft maandag gezegd dat overheden fout op fout hebben gestapeld na de ontdekking van een coronabrandhaard begin maart in het ook bij Nederlanders geliefde Oostenrijkse wintersportoord Ischgl. De autoriteiten in de Tiroolse plaats waren overbelast en sloten de skigebieden te laat. En de Oostenrijkse regering liet de toeristen veel te snel wegsturen, waardoor het coronavirus zich over andere landen kon verspreiden.

Ook bondskanselier Sebastian Kurz en het ministerie van Volksgezondheid in Wenen krijgen ervan langs. Er was een gebrek aan communicatie met de verantwoordelijke autoriteiten in de regio. De uittocht van de skitoeristen verliep zonder controle. De afkondiging van de quarantaine leidde tot paniekerige reacties.