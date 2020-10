Naast corona heeft Hongkong ook last van gevaarlijke schimmel

Naast het coronavirus heeft Hongkong ook last van een uitbraak van een andere ziekmaker, namelijk de schimmel Candida auris, die in veel gevallen dodelijk kan zijn. De schimmel is resistent voor veel schimmeldodende middelen en wordt daarom ook wel een superschimmel genoemd.

De schimmelinfecties zijn opgedoken in de publieke ziekenhuizen en bejaardenhuizen van de stad, meldt de South China Morning Post. Raymond Lai van de koepelorganisatie van ziekenhuizen in Hongkong noemt de uitbraak zorgwekkend. Dit jaar is de schimmel bij 136 mensen vastgesteld. In heel 2019 ging het om 20 gevallen.

Mensen die de schimmel hebben opgelopen, hebben een overlijdenskans van tussen de 30 en 60 procent, afhankelijk van waar de infectie zit. Hoeveel mensen aan de gevolgen van de schimmel in Hongkong zijn overleden, is niet bekend.

„We hopen de schimmel in de ziekenhuizen en bejaardentehuizen te bestrijden, zodat deze niet wordt verspreid naar de gemeenschap”, aldus Lai. Volgens hem kan de schimmel zich momenteel gemakkelijk verspreiden doordat isoleerkamers in ziekenhuizen vanwege het coronavirus veelal bezet zijn. Patiënten met Candida auris blijven daardoor in ruimtes met andere patiënten liggen.