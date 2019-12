Naar schatting 700.000 Fransen protesteren

Stakingen en betogingen hebben in bijna zeventig plaatsen in Frankrijk, Parijs niet meegerekend, naar schatting een half miljoen mensen op de been gebracht. De opkomst in de hoofdstad was volgens de autoriteiten 200.000 betogers.

De betogingen verliepen over het algemeen zonder grote incidenten. Maar in meerdere plaatsen raakte de politie slaags met mensen die in de marge van de demonstraties overgingen tot plundering, vernieling of het provoceren van de politie.

Volgens de plaatselijke autoriteiten in de hoofdstad waren er naar schatting zevenhonderd van deze ‘casseurs’ of ‘black blocs’ op de been. Er zijn in Parijs circa zestig mensen gearresteerd. Premier Edouard Philippe bedankte de vakbonden en actiegroepen dat in de meeste plaatsen de betogingen goed zijn verlopen en goed georganiseerd bleken.

Het belangrijkste doel van de meesten was de regering af te brengen van ingrijpende hervormingen in het pensioenstelsel, maar mensen met heel andere grieven zoals ’gele hesjes” gingen ook de straat op. Radicale activisten van Extinction Rebellion richtten hun woede op elektrische steps. Ze stellen dat ze er in Parijs, Lyon en Bordeaux donderdag 3600 onklaar hebben gemaakt. De elektrische steps zijn in de ogen van XR milieuonvriendelijk.

De stakingen hebben vooral het openbaar vervoer en het onderwijs getroffen. Ongeveer 55 procent van het personeel van de staatspoorwegen (SNCF) legde het werk neer. Het openbaar vervoer blijft in Parijs tot maandag onder de stakingen lijden. De luchtvaartmaatschappij Air France schrapt ook vrijdag nog vluchten, voornamelijk binnenlandse.