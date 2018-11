‘Naaldensteekster’ werkte bij aardbeienteler

De vrouw die zondag werd opgepakt in Brisbane omdat ze ervan wordt verdacht naalden in aardbeien te hebben gestopt, is een oud-werknemer van een aardbeienteler. Dat melden Australische media. Maandag is de vijftigjarige My Ut Trinh voorgeleid aan de rechter.

De vrouw werkte als supervisor bij Berry Licious. De politie kwam haar op het spoor na een uitgebreid onderzoek in de staat Queensland. De bakjes aardbeien met naalden werden in het hele land aangetroffen en de zaak hield Australië in zijn greep.

Ut Trinh kan een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar krijgen. Waarom ze de naalden in de bakjes fruit zou hebben gestopt is nog niet helemaal duidelijk.