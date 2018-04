Naaktschutter in 2017 bij Witte Huis opgepakt

Naakte schutter doodt vier mensen in Nashville

NASHVILLE (ANP/RTR) - De man die in een voorstad van de Amerikaanse stad Nashville vier mensen doodschoot, blijkt vorig jaar al een keer te zijn gearresteerd bij het Witte Huis. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De schutter is de 29-jarige Travis Reinking die in juli 2017 werd aangehouden. Hij zou destijds een onderhoud met president Donald Trump gevraagd hebben. De naaktschutter zou psychische problemen hebben.

Ondanks een enorme klopjacht is Reinking nog steeds niet gevonden. Na de schietpartij heeft hij in zijn huis dat in de buurt ligt van het restaurant een broek gepakt. In de nabijgelegen bossen zou Reinking gesignaleerd zijn.

Reinking opende, alleen gekleed in een groen jasje, zondagmorgen het vuur op restaurantgangers in Antioch, een voorstad van de Amerikaanse stad Nashville. Vermoedelijk mocht hij geen wapens bezitten, want na zijn arrestatie bij het Witte Huis moest Reinking zijn wapens en wapenvergunning inleveren. De wapens zijn aan z’n vader gegeven, die inmiddels heeft toegegeven dat hij ze heeft teruggegeven aan zijn zoon.

Van de dodelijke slachtoffers overleden er drie in het restaurant, een vierde stierf later in het ziekenhuis aan de opgelopen verwondingen. De schietpartij had nog veel bloediger kunnen uitpakken als niet een van de bezoekers van het restaurant met gevaar voor eigen leven erin slaagde het geweer van de aanvaller af te te pakken. De politiechef noemde die man „een held die zeker enkele levens heeft gered.”

De man die het geweer afpakte werd ook geraakt door kogels, maar hij raakte slechts lichtgewond.