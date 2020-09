„Naaktfoto sturen aan kind is aanranding”

Iemand die een bericht via WhatsApp stuurt met pikante foto’s of video’s aan een minderjarig kind is strafbaar. Dat heeft het Hof van Cassatie, het hoogste gerechtshof van Italië, dinsdag besloten.

Het vergrijp wordt door het Hof gelijkgesteld aan aanranding. Daarop staat een maximale celstraf van twaalf jaar.

De zaak werd aanhangig gemaakt door een 32-jarige man die een gevangenisstraf uitzit (inmiddels omgezet in huisarrest), omdat hij WhatsApp-berichten en -foto’s stuurde aan een minderjarig meisje en een seksfoto van haar eiste onder bedreiging hun chatverkeer openbaar te maken. De man was daarvoor in eerste aanleg veroordeeld. In hoger beroep werd de straf gehandhaafd.

De advocaat van de man verzocht desalniettemin de hoogste rechter om een oordeel omdat hij en zijn cliënt vinden dat er niet van aanranding sprake kan zijn, omdat er „geen seksuele daad” was verricht. Maar het Hof van Cassatie besliste in hun nadeel. De rechters oordelen dat de acties van de man, „hebben geresulteerd in seksueel geweld, ook al is er geen fysiek contact geweest.”

De uitspraak van het Hof van Cassatie lijkt een oprekking van de wetgeving inzake „virtuele seks” die sinds augustus 2019 geldt. Volgens deze wet is het een misdrijf om seksueel expliciete foto’s en video’s te verspreiden zonder de toestemming van de persoon die op de beelden voorkomt. Op dit misdrijf staat een gevangenisstraf tot zes jaar.