Naakt standbeeld feministisch icoon aangekleed in Londen

Het onlangs onthulde naakte standbeeld voor het feministische icoon Mary Wollstonecraft in Londen is door onbekende tegenstanders aangekleed. Haar borsten en schaamstreek werden afgeplakt met zwart plakband. Verder werd ze bedekt met een mondkapje en later een t-shirt.

Het beeld van de 18e-eeuwse schrijfster Mary Wollstonecraft werd dinsdag onthuld. Veel feministen waren niet blij met hoe Britse kunstenaar Maggi Hambling haar heeft weergegeven, namelijk naakt op een in verhouding grote sokkel. Het naakte figuur zou te veel aandacht vestigen op het vrouwelijke lichaam, in plaats van de prestaties van de voorvechtster voor vrouwenrechten.

Na alle media-aandacht op dinsdag werd het beeld ’s nachts door onbekende mensen voorzien van plakband en een mondkapje, dat op haar schouders werd gehangen als een mantel. Woensdagochtend was de geïmproviseerde kledij verwijderd, maar even later kleedden twee vrouwen het beeldje opnieuw aan, ditmaal met een T-shirt.

De vrouwen voorzagen het beeld ook van een nieuw plakkaat naast de sokkel, met een citaat uit Wollstonecrafts befaamde boek uit 1792, ‘A Vindication of the Rights of Woman’ (Pleidooi voor de rechten van de vrouw). Kort daarna verwijderde een derde vrouw het kledingstuk en discussieerden toeschouwers verder over het naakte standbeeld, net als in de media.