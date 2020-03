Na vier dagen weer hogere stijging aantal Chinese besmettingen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in China is voor het eerst in vier dagen hoger dan de dag ervoor. De gezondheidsautoriteiten meldden dinsdag dat in 24 uur tijd bij 48 mensen het virus is vastgesteld, 17 meer dan een dag eerder.

Het gaat volgens de autoriteiten in alle gevallen om mensen die in het buitenland besmet zijn geraakt. Het aantal binnenlandse besmettingen is volgens Peking fors teruggelopen. Sinds maandag zijn 771 patiënten die het virus buiten de landsgrenzen opliepen bekend in het land.

Ruim 80.000 Chinezen zijn geïnfecteerd geraakt met het virus. Circa 76.000 van hen zijn inmiddels genezen en er zijn tot dusver 3308 doden te betreuren.

China gold voorheen als het epicentrum van de wereldwijde virusuitbraak, maar het zwaartepunt van de pandemie is nu verschoven naar Europa en de Verenigde Staten. De Chinese overheid wil voorkomen dat mensen die besmet zijn geraakt in andere landen het virus weer meenemen. Daarom is het internationale vliegverkeer aan banden gelegd.