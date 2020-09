Na ruim drie maanden weer coronadode in Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland heeft het coronavirus voor het eerst in ruim drie maanden weer een leven geëist. Een vijftiger overleed in Auckland als gevolg van Covid-19, meldde het ministerie van Volksgezondheid vrijdag.

In het land zijn nu in totaal 23 mensen overleden aan het virus. Er zijn 1413 besmettingsgevallen gemeld, waarvan er nog iets meer dan honderd actief zijn.

Directeur-generaal Ashley Bloomfield van het ministerie erkent in een verklaring dat Nieuw-Zeelanders erg ongerust kunnen worden over het nieuwe sterfgeval. Het nieuws is voor het departement reden het belang van waakzaamheid tegen de ziekte en maatregelen tegen de verspreiding nog eens extra te benadrukken.