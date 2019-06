Na ruim 30 jaar levenslang voor verkrachting

Meer dan dertig jaar na een gewelddadige verkrachting is een 57-jarige man door een rechtbank in Duitsland tot levenslang veroordeeld. Het vonnis van een lagere rechtbank werd woensdag door het hoogste hof voor gewone rechtspraak in Karlsruhe bevestigd.

De man had de toen 22-jarige vrouw in mei 1988 in de plaats Aschaffenburg naar een bos meegenomen en haar urenlang misbruikt. Daarna stak hij haar diverse malen met een schroevendraaier en liet haar voor dood achter onder een laag bladeren.

De vrouw wist zwaargewond een weg te bereiken waar ze alarm kon slaan. De politie kwam de dader door DNA-sporen in 2017 op het spoor. Volgens de rechtbank had het niet veel gescheeld of de vrouw was overleden. De man werd ook voor poging tot moord veroordeeld.