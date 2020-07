Na reeks mysterieuze explosies nu schepen in brand in Iran

Na een reeks mysterieuze explosies in het radicaalislamitische Iran, is er woensdag sprake van een grote brand in de belangrijkste havenstad van het land, Bushehr.

Daar stonden zeker zeven schepen in vuur en vlam nadat op een scheepswerf brand was uitgebroken, melden staatsmedia. Zij noemen geen oorzaak. Er zouden geen slachtoffers zijn.



Het incident volgt op een reeks explosies en branden in onder meer een nucleair complex en een militair terrein bij de hoofdstad Teheran. De autoriteiten hebben hierover nauwelijks of geen uitsluitsel gegeven. Volgens waarnemers in het westen gaat het mogelijk om sabotage. Een onbekende groep claimde verantwoordelijk te zijn voor de „aanslag” op het nucleaire complex.

In de buurt van Bushehr staat de enige kerncentrale van het land.