Na opstappen Lieberman waarschijnlijk vervroegde verkiezingen Israël

De Israëlische minister van Defensie, Avigdor Lieberman, heeft woensdag zijn aftreden aangekondigd. Hij is het oneens met het defensiebeleid van Israël. Vervroegde verkiezingen in Israël lijken nu waarschijnlijk.

Hamas in de Gazastrook en Israël werden het dinsdag eens over een staakt-het-vuren. Daarna keerde de rust in de Gazastrook en Zuid-Israël terug. Hamas en andere milities in Gaza schoten begin deze week in 25 uur ongeveer 460 raketten en andere projectielen op Israël af en het leger antwoordde met 160 tegenaanvallen.

Na het staakt-het-vuren gingen bewoners in Sederot en andere plaatsen rond de Gazastrook de straat op om te protesteren. Zij eisen dat het leger een beslissende klap aan Hamas uitdeelt, zodat de rust voorgoed terugkeert. Nu breken de gevechtsrondes tussen Gaza en Israël om de paar weken uit. Hamas schiet daarbij raketten en mortieren af op de dorpen en steden rond de Gazastrook, terwijl de Israëlische luchtmacht doelen in Gaza bestookt. De vijandelijkheden nemen de laatste weken in hevigheid toe, totdat beide partijen het weer eens zijn over een staakt-het-vuren dat wordt bereikt dankzij de bemiddeling van buitenlandse diplomaten.

Lieberman zei op een persconferentie dat het laatste staakt-het-vuren niet anders geïnterpreteerd kan worden dan „een capitulatie voor terreur.” „Dit zal onze veiligheid op lange termijn schade berokkenen. De respons die we gaven op de 500 raketten is onvoldoende.” Ook zint het hem niet dat Israël vorige week de overdracht toestond van 15 miljoen dollar van Qatar voor Hamas-ambtenaren.

Na het vertrek van de Liebermans partij Yisrael Beitenu uit de coalitie steunt deze op slechts 61 van de 120 zetels in de Knesset. Dit maakt Netanyahu vatbaar voor druk uit de nationalistische en de ultraorthodoxe hoek. De volgende verkiezingen moeten uiterlijk in november 2019 plaatshebben, maar Lieberman riep op ze te vervoegen.

Onderwijsminister Naftali Bennett van de rechts-radicale Habayit Hayehudi heeft laten weten dat hij Defensieminister wil worden. Maar politieke waarnemers in Israël achten het onwaarschijnlijk dat Netanyahu deze eis inwilligt. Dat zal er naar verwachting toe leiden dat Netanyahu’s coalitie ineenzakt en Israël dit voorjaar vervroegd naar de stembus gaat.

Opiniepeilingen duiden erop dat Netanyahu’s Likud opnieuw de grootste partij zal worden. De Yesh Atidpartij van Yair Lapid maakt kans op een tweede plaats. Maar als de vroegere chef-staf van het leger, Benny Gantz, zich op het politieke toneel begeeft, kan zijn nog op te richten partij de tweede worden.

Liebermans vertrek komt op een moment dat hij zwak staat in de peilingen. Zijn ontslag zal hem sterker maken bij de nieuwe immigranten. Hoewel hij met respect sprak over het leger, beschouwde de legerleiding hem als een outsider. Netanyahu en de legerleiding maakten de dienst uit op het gebied van defensie en het leger wil geen oorlog met Hamas op dit moment.

Defensieminister Israël stapt op