Na lawine Lech vermiste man dood gevonden

Een skiër die afgelopen zaterdag werd meegesleurd door een lawine in het Oostenrijkse Lech en sindsdien vermist was, is woensdag dood teruggevonden. Volgens de Oostenrijkse politie lag zijn lichaam onder een pak sneeuw van 2,5 meter. Het zoeken naar het stoffelijk overschot ging moeilijk door het gevaar van nieuwe lawines. Drie vrienden van hem waren ook om het leven gekomen door de vallende sneeuwmassa.

De vier slachtoffers kwamen uit Duitsland. Ze waren 57, 36, 32 en 28 jaar oud. De echtgenote van een van de vier had zaterdag alarm geslagen. Dankzij het signaal van hun mobiele telefoons wisten de reddingsploegen waar ze waren. Het viertal is waarschijnlijk over een afgesloten piste gegaan, waar ze werden meegesleurd door de sneeuwmassa. Ze hadden een nooduitrusting bij zich, waaronder een speciale airbag. Die moet ervoor zorgen dat mensen niet onder de sneeuw terechtkomen, maar toch werden ze bedolven.