Na lange tijd weer geval van Afrikaanse varkenspest in Duitsland

In Duitsland is voor het eerst in lange tijd de Afrikaanse varkenspest vastgesteld. De voor mensen onschadelijke dierziekte is bevestigd bij een dood wild zwijn in de Oost-Duitse deelstaat Brandenburg, niet ver van de Poolse grens, meldde landbouwminister Julia Klöckner donderdag in Berlijn.

De varkenspest is zeer besmettelijk. Mogelijk is de dierziekte overgeslagen vanuit Polen, ondanks een 120 kilometer lange afrastering bij de grens in Brandenburg.

De vaststelling kan vervelende gevolgen hebben voor de Duitse varkensvleesexport. Boeren reageren dan ook bezorgd. China en andere Aziatische landen leggen vaak een importverbod op voor vlees uit regio’s waar de varkenspest heerst. Eerder werd de mogelijke schade van een uitbraak geschat op 2 tot 3 miljard euro per jaar.

De lokale autoriteiten moeten nu maatregelen treffen om verspreiding te voorkomen. Zo wordt bijvoorbeeld een bufferzone ingesteld waarin varkens niet mogen worden getransporteerd.