Na een jaar weer EU-missie op zee voor Libië

Na een jaar afwezigheid komt de EU met een nieuwe missie op de Middellandse Zee om toezicht te houden op het VN-wapenembargo tegen Libië. De ambassadeurs van de lidstaten zijn het eens geworden dat Operatie Irene, de opvolger van Operatie Sophia, op 1 april begint. Daarvoor worden schepen, vliegtuigen en satellieten ingezet.

De ministers van Buitenlandse Zaken bereikten vorige maand al een politiek akkoord maar de details moesten nog worden uitgewerkt. Maandag klaagde EU-buitenlandchef Josep Borrell nog dat de missie maar niet van de grond kwam. Hij rekende op „een klein beetje goodwill van de lidstaten”.

Oostenrijk en Hongarije hielden de boot af uit vrees dat de marineschepen een soort reddingsdienst voor migranten zouden worden. Er is afgesproken dat ze in de nieuwe missie verder naar het oosten van Libië zullen opereren, weg van de migratieroutes. Om te zien hoe dat uitpakt wordt de missie elke vier maanden geëvalueerd. Alle landen moeten er vervolgens mee instemmen dat de operatie doorgaat. Operatie Irene duurt in principe een jaar.