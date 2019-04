Na Duitsland bommeldingen in Zweden

Diverse gemeenten in Zweden hebben maandag via e-mails meldingen van bommen in hun raadhuizen gekregen. Dat gebeurde een week nadat in Duitsland iets vergelijkbaars gebeurde.

Het ging in Zweden om vier steden in het westen van het land, ten noordoosten van Gotenburg. De gemeenten besloten uit voorzorg de raadhuizen te evacueren maar voor zover bekend is er niets gevonden. De politie meldde dinsdag dat zij een verdachte in het vizier heeft.

In Duitsland sloten vorige week raadhuizen in onder andere Augsburg, Göttingen, Kaiserslautern en Chemnitz nadat daar bommeldingen waren binnengekomen. Eerste onderzoek wees uit dat de meldingen afkomstig waren uit rechts-extremistische hoek.