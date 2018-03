Na duikboot nu vliegtuig met drugs in Suriname

De Surinaamse politie heeft in het westen van het land een vliegtuig met drugs onderschept. Er zijn vier mensen aangehouden. Dit heeft het Nationaal Informatie Instituut dinsdag bekend gemaakt. Over de hoeveelheid en het soort drugs zijn geen mededelingen gedaan.

In hetzelfde district, Saramacca, vond de politie anderhalve week geleden een duikboot die gebruikt werd voor het transport van verdovende middelen. Het is niet bekend of er een verband bestaat tussen beide zaken. In de zaak van de onderzeeër zijn acht personen gearresteerd, zeven Colombianen en een Cubaan. Zij zijn vermoedelijk illegaal in Suriname.

Om te voorkomen dat Suriname een doorvoerhaven voor drugs wordt, heeft het ministerie van Justitie en Politie een speciale eenheid geformeerd. Deze heeft het vliegtuig opgespoord.