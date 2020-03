Na drie dagen weer binnenlandse besmetting in China

Voor het eerst in drie dagen tijd is in China iemand lokaal besmet geraakt met het coronavirus. Dat meldt de nationale gezondheidscommissie vrijdag.

De afgelopen 24 uur zijn er 55 gevallen van het coronavirus vastgesteld in het land, 12 minder dan een dag eerder. De afgelopen drie dagen waren alle nieuwe patiënten volgens de autoriteiten in het buitenland geweest, maar donderdag werd een binnenlandse besmetting vastgesteld bij een man uit de provincie Zhejiang.

Vijf mensen zijn in het afgelopen etmaal overleden aan het longvirus. Zij stierven allen in de centrale provincie Hubei, waar het virus in december voor het eerst de kop opstak. In China zijn tot dusver 81,340 gevallen van het virus bekend en 3292 patiënten overleden. Het aantal nieuwe infecties in het land is drastisch gedaald sinds de overheid ingrijpende maatregelen invoerde.