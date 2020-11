Na drie dagen daling in aantal nieuwe Duitse coronabesmettingen

Voor het eerst in drie dagen tijd is het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Duitsland gedaald ten opzichte van een dag eerder. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse variant van het RIVM, zijn er in de afgelopen 24 uur 16.017 gevallen geregistreerd.

In totaal zijn er nu 658.505 infecties vastgesteld in Duitsland. Het dodental als gevolg van het virus liep tussen zaterdag en zondag op tot 11.289, een toename van 63 sterfgevallen.

De afgelopen dagen werden er meermaals recordaantallen nieuwe infecties gemeld. Zaterdag rapporteerde het RKI 23.339 besmettingen, het hoogste aantal in één dag tot nu toe. Op vrijdag waren er 21.506 gevallen en donderdag 19.990.