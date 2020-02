Na de brexit geen Britse visa meer voor laagopgeleide werknemers

Het Verenigd Koninkrijk gaat nu het uit de EU is, straks geen visa meer verstrekken aan laag opgeleide arbeidskrachten. De regering van premier Boris Johnson wil dat werkgevers afzien van het huren van „goedkope arbeidskrachten” uit Europa. In plaats daarvan kunnen ze beter investeren in het behoud van hun huidige werknemers en in automatisering.

De minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, zei tegen de BBC dat de regering het aantal mensen dat laagopgeleid is en naar het land komt, wil verminderen. Maar „mensen met bepaalde talenten moeten juist worden aangemoedigd” te komen. Omdat te kunnen beoordelen wil de regering een puntenstelsel invoeren voor mensen die willen komen werken in Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

De Britten stapten formeel 31 januari uit de EU. Als de overgangsperiode 31 december eindigt zou bekend moeten zijn hoe Brussel en Londen samen verder gaan. Volgens de Britse plannen worden vanaf 1 januari 2021 burgers uit de EU en burgers uit andere delen van de wereld gelijk behandeld.