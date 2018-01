Na branden nu modderstromen in Californië

Hevige regenval in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië heeft aan zeker dertien mensen het leven gekost. Straten van het kustplaatsje Montecito, ten noorden van Los Angeles, werden bedolven door modderstromen en puin, meldt de Los Angeles Times. Nog eens vijfentwintig mensen raakten gewond.

Tussen het puin en de omgevallen bomen zoeken reddingswerkers naar slachtoffers. Volgens de brandweer was het een kwestie van minuten dat de regen voor modderstromen op de nabijgelegen hellingen zorgde en een rivier liet overstromen. Een woordvoerder van de brandweer van Santa Barbara County spreekt van een rampscenario.

EXCLUSIVE: 14-year-old girl pulled from rubble of mudslide in California: "I thought I was dead there for a minute." https://t.co/3yXMAu8dOi@Miguelnbc has more on the mudslides tonight on @NBCNightlyNews. pic.twitter.com/pUAr15FiAP — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) 9 januari 2018

Dezelfde regio werd nog geen paar weken geleden door enorme natuurbranden geteisterd. In de streek in het westen van de VS was daardoor veel vegetatie verloren gegaan. Ruim duizend huizen en andere gebouwen werden door de natuurbranden verwoest.

Drone video captures debris covering Highway 101 in California amid severe rain causing flooding and mudslides. https://t.co/gEewQUUx1M pic.twitter.com/en0X85UJ5D — ABC News (@ABC) 9 januari 2018