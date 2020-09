'Na bijna 15 jaar weer Palestijnse verkiezingen'

De Palestijnse organisaties Fatah en Hamas zijn het eens worden geworden over het houden van nieuwe algemene verkiezingen. Dat zeggen bronnen binnen beide kampen tegen persbureau AFP. Het zou de eerste keer in ongeveer 15 jaar zijn dat zo'n stembusgang wordt gehouden.

De ingewijden zeggen dat de politiek leider van Hamas, Ismail Haniya, een deal heeft gesloten met Fatah-voorman Mahmoud Abbas. Het zou de bedoeling zijn binnen een half jaar weer verkiezingen te houden. Dat gebeurde voor het laatst in 2006. Toen boekte Hamas een grote overwinning.

Het radicaal-islamitische Hamas is de dominante groep in de Gazastrook, een geïsoleerde kustregio aan de Middellandse Zee. Fatah is gevestigd op de Westelijke Jordaanoever.