„Na 8 jaar oorlog in Syrië 370.000 doden”

Acht jaren van oorlog in Syrië hebben 370.000 mensen het leven gekost, waaronder 112.000 burgers. Dat is de schatting van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat een netwerk van bronnen in het hele land heeft.

Volgens het informatiecentrum zijn onder de doden meer dan 21.000 kinderen en 13.000 vrouwen. Het kinderfonds UNICEF van de Verenigde Naties meldde vrijdag dat afgelopen jaar in Syrië nog een recordaantal van 1100 kinderen is omgekomen.

Momenteel sterft elke dag een kind in de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in Barghouz, zegt UNICEF. Duizenden mensen zijn naar het vluchtelingenkamp al-Hol vertrokken, zo’n 300 kilometer verderop in het noordoosten van Syrië. Daarvan zijn bijna zestig kinderen de afgelopen weken tijdens hun vlucht omgekomen. Het vluchtelingenkamp huisvest vooral moeders en kinderen.

De burgeroorlog begon na ongekende protesten tegen de regering in de zuidelijke stad Daraa op 15 maart 2011. De demonstraties verspreidden zich over het hele land en werden met geweld onderdrukt door het regime. Dat leidde uiteindelijk tot een gewapend conflict op meerdere fronten, waarbij ook buitenlandse mogendheden betrokken raakten.