Na 20 jaar excuses politie Londen

De Londense politie heeft excuses aangeboden voor een undercoveractie twintig jaar geleden. Daarbij hielp een geheim agente met toestemming van haar leidinggevende mee bij een actie van het Animal Liberation Front waarbij ongeveer 6000 nertsen werden losgelaten.

Die actie in 1998 in de plaats Ringwood leidde tot een langdurig onderzoek van de politie in Hampshire, zonder dat iemand werd aangehouden. Dat korps kwam er in 2014 pas achter dat er een undercover-agente bij die actie had meegeholpen.

Eerder deze week maakte de voorzitter van een onderzoekscommissie naar undercoveroperaties van de Londense politie de werknaam (mevrouw Groen) van de agente bekend waarna duidelijk werd dat zij door het korps in de hoofdstad was uitgezonden. Scotland Yard besloot daarop excuses aan het korps in Hampshire aan te bieden, aldus Britse media woensdag.