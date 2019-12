N-Korea voert test uit op ‘ontmantelde’ basis

Noord-Korea zegt dat het een „zeer belangrijke test” heeft uitgevoerd op raketbasis Sohae in het westen van het land. De wetenschappelijke organisatie die betrokken is bij de ontwikkeling van de raketten, noemt de test van „grote waarde” en de uitkomsten zullen „de strategische positie van Noord-Korea” doen veranderen. Het Noord-Koreaanse staatsmedium KCNA meldt niet wat de test precies heeft ingehouden.

Zuid-Korea dat doorgaans als eerste melding maakt van een raketlancering door het buurland, heeft nog niet gereageerd. Volgens experts is het aannemelijk dat Noord-Korea een test uitvoerde met een raketmotor en dit keer geen raket heeft afgeschoten.

Pyongyang gebruikte de basis in 2012 en 2016 om satellieten te lanceren. Vorig jaar zomer begon het land de basis te ontmantelen na een akkoord tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, maar in maart zeiden experts dat de lanceerinstallatie toch weer operationeel is.

De dialoog tussen de twee landen over het ontmantelen van de omstreden Noord-Koreaanse kernmacht is volkomen vastgelopen. Pyongyang heeft Washington tot het nieuwe jaar de tijd gegeven om met nieuwe voorstellen te komen, anders zou het een „nieuwe pad” inslaan. Enkele uren voordat het dictatoriale regime met het nieuws van de test naar buitenkwam, zei Trump dat eventuele vijandigheden door Noord-Korea hem zouden „verbazen”.