„N-Korea: onderhandelingen staan op het spel”

Noord-Koreaanse topfunctionarissen hebben de Verenigde Staten gewaarschuwd dat de onderhandelingen over denuclearisatie „opnieuw op het spel staan en mogelijk worden afgebroken”. Dat meldt CNN op basis van bronnen. Die stellen dat het regime in Pyongyang zijn nucleaire en raketactiviteiten kan hervatten als er geen compromis wordt bereikt.

Noord-Korea heeft het gevoel dat de VS het vredesproces tegenhouden. Volgens Pyongyang is het land niet bereid „om de (Noord-Koreaanse) verwachtingen tegemoet te komen wat betreft een stap voorwaarts zetten in het tekenen van een vredesverdrag.”

De brief was verzonden aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Na ontvangst van de brief zag hij abrupt af van zijn geplande reis naar het geïsoleerde land deze week.