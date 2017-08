N-Korea: nu geen discussie over VS-gevangenen

Noord-Korea zegt dat het nu niet de juiste tijd is om te praten over in het land gedetineerde Amerikanen. Het noemt de staat van betrekkingen tussen de VS en Noord-Korea als reden, meldde staatspersbureau KCNA.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde daarmee op mediaberichten van afgelopen weekend, waarin werd gezegd dat de Verenigde Staten met Noord-Korea al maandenlang achter de schermen diplomatieke contacten onderhoudt over Amerikanen die in het geïsoleerde land worden vastgehouden.

Noord-Korea liet vorige week een Canadese pastoor op humanitaire gronden vrij, na meer dan twee jaar gevangenschap. Het land houdt nog drie Amerikanen vast, die worden beschuldigd van verschillende misdrijven.