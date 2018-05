N-Korea: geen zin in top met eenzijdige eisen

Noord-Korea dreigt de ontmoeting met president Donald Trump op 12 juni af te blazen, als Washington blijft vasthouden aan de eis dat het land zijn nucleaire programma moet opgeven. Dat melden Noord-Koreaanse staatsmedia woensdag.

Het lot van de top „is duidelijk” als de Verenigde Staten spreken over een nucleaire ontmanteling in Libische stijl, zei de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken. In de verklaring stond verder dat Trump een „mislukte president” zal blijven als hij in de voetstappen van zijn voorgangers treedt.

Dinsdag bracht Zuid-Korea naar buiten dat een geplande top tussen beide Korea’s niet doorgaat, omdat Pyongyang boos is over de militaire oefeningen die de Amerikanen tot 25 mei houden met Zuid-Korea.

De berichten betekenen na weken van groeiende hoop een tegenvaller in het streven naar een kernwapenvrij Koreaans schiereiland.