Mysterieuze ziekte treft Franse kinderen

Meerdere kinderen in Frankrijk kampen met ontstekingen rond het hart die mogelijk worden veroorzaakt door het coronavirus.

Dat liet de Franse minister van Gezondheidszaken Olivier Véran woensdag weten. Hij zei erbij dat voor die coronaconnectie nog geen bewijs is. De ontstekingen worden „zeer serieus” genomen, aldus Véran. Ongeveer vijftien Franse kinderen vertonen de symptomen. De aandoening heeft veel weg van de ziekte van Kawasaki.

Afgelopen weekend meldden ook de Britse autoriteiten dergelijke gevallen. In het Verenigd Koninkrijk zouden kinderen zelfs zijn overleden aan de gevolgen ervan. Door de ontsteking krijgen zij onder meer ernstige buikklachten, koorts en ontstoken bloedvaten. In Groot-Brittannië zijn kinderen opgenomen op de intensive care. „Het is een nieuwe ziekte waarvan we denken dat die veroorzaakt kan zijn door het coronavirus”, zei de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock dinsdag. Hij gaf wel aan dat niet alle kinderen met de symptomen ook positief getest zijn op het coronavirus.

Behalve in Frankrijk en Groot-Brittannië is de ziekte ook in Italië, Spanje, Zwitserland en België vastgesteld. De Belgische viroloog Steven Van Gucht sprak woensdag van „een zeer zeldzame aandoening”, maar dat de link met het coronavirus „helemaal niet zeker is.”.

In Nederland zijn voor zover bekend geen gevallen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft daarover geen signalen ontvangen. Wetenschappers uit verschillende landen is gevraagd onderzoek te doen naar het verband tussen de ontstekingen en het coronavirus.

Het aantal mensen dat is overleden aan een coronavirusbesmetting is in Frankrijk woensdag met 427 gestegen tot 24.087. Tegelijk bleven de aantallen ziekenhuisopnames vanwege de ziekte en mensen op de intensive care dalen, zei het ministerie van Volksgezondheid.

Het dodental steeg met 1,8 procent in vergelijking met dinsdag, een iets hogere stijging dan een dag eerder.

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalde verder tot 26.834, van 27.484 op dinsdag. Het aantal patiënten op de intensive care ging van 4387 tot 4207.