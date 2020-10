Mysterieuze robbensterfte in Namibië

Duizenden dode robben op het strand van Namibië stellen dierbeschermers voor een raadsel. De afgelopen week spoelden de kadavers van 5000 tot 7000 pasgeboren robben aan, evenals duizenden volwassen dieren, bij de havenstad Walvisbaai.

Bij de stad ligt ook de robbenkolonie van Pelican Point. De oorzaak van de massale sterfte is onbekend. Robben hebben de gewoonte hun jongen te verlaten of te aborteren als er gebrek is aan voedsel. Van midden november tot midden december worden de jonge dieren normaal gesproken geboren.

Dierenbeschermers proberen met drones de omvang van de sterfte in kaart te brengen.