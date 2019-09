‘Mysterieuze minnaar in moordzaak Cohen’

De vermoedelijke minnaar van de Keniaanse vrouw van de vermoorde Nederlander Tob Cohen, speelt volgens plaatselijke media een sleutelrol in de zaak tegen de van moord verdachte vrouw, Sarah Wairimu Kamotho. De moord is groot nieuws in het land waar Cohen woonde en eerder de baas was bij Philips Oost-Afrika. Het Openbaar Ministerie moet opschieten een beschuldiging te formulieren, omdat Wairimu al meer dan twee weken geleden is gearresteerd. Wairimu moet daarom maandag weer voor de rechter verschijnen.

Cohen lag al geruime tijd in een vechtscheiding en was sinds 19 juli spoorloos. Zijn stoffelijke resten zijn afgelopen vrijdag aangetroffen achter zijn villa in een voorstad van Nairobi, Kitisuru. „De mysterieuze minnaar” Peter Karanja was volgens Keniaanse media op zijn minst betrokken bij het laten verdwijnen van het lichaam in een oude met cement afgedekte septic tank achter het huis.

Karanja kwam volgens The Daily Nation bij de rechercheurs in beeld toen een personeelslid van Cohen en Wairimu zijn oorspronkelijke verhaal dat Cohen 20 juli uit eigen beweging wegging, introk en met een ander verhaal kwam. Dat leidde donderdag naar Karanja. Die heeft de politie naar het lichaam van Cohen geleid.

De advocaat van Wairimu, Philip Murgor, heeft haar onschuld opnieuw betuigd.