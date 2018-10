Mysterieuze dood Saudische zussen in VS

De politie in New York onderzoekt de mysterieuze dood van twee Saudische zussen. De stoffelijke resten van de twee spoelden vorige week aan op de oever van de Hudson rivier. Hun lichamen waren met de gezichten naar elkaar toe aan elkaar getapet.

In augustus waren de zestienjarige Tala en de 22-jarige Rotana Farea als vermist opgegeven in hun woonplaats Fairfax, ongeveer 350 kilometer verderop in de staat Virginia. Op 24 oktober werden zij op of bij de rivieroever ontdekt. Onderzoekers hebben nog niet kunnen vaststellen hoe de vrouwen om het leven zijn gekomen.

Hun moeder heeft inmiddels verklaard dat zij een dag voor de vondst van de lichamen een telefoontje had gehad van een functionaris van de ambassade van Saudi-Arabië in de VS. Daarin werd het gezin opgedragen de VS te verlaten omdat de twee dochters politiek asiel hadden gevraagd.

Het Saudische consulaat in New York verklaarde een ‘advocaat op de zaak te hebben gezet’.