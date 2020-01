Mysterieus longvirus eist tweede leven in China

In China is een tweede persoon overleden aan de gevolgen van het mysterieuze coronavirus. Dat maakten de autoriteiten vrijdag bekend. De 69-jarige man overleed woensdag in een ziekenhuis in Wuhan, waar ook het eerste slachtoffer overleed. Het coronavirus is verwant aan het virus dat SARS veroorzaakt, een ernstige besmettelijke longontsteking.

In China zijn inmiddels tientallen mensen besmet met het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) van de Verenigde Naties heeft wereldwijd ziekenhuizen gewaarschuwd voor een eventuele uitbraak. China probeert samen met andere landen een uitbraak te voorkomen, omdat veel Chinezen volgende week naar het buitenland reizen om daar Chinees Nieuwjaar te vieren. Het coronavirus werd deze week ook in Japan en Thailand waargenomen.

Aan SARS overleden in 2002 en 2003 honderden mensen in China en Hongkong.