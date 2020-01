Mysterieus longvirus duikt ook in Japan op

Japan is het derde land waar het mysterieuze coronavirus is waargenomen. Het virus is waarschijnlijk ontstaan in China en later ook bij een persoon in Thailand gevonden. Het Japanse ministerie van Gezondheidszorg bevestigt dat een man die de Chinese stad Wuhan heeft bezocht besmet is met het virus.

In Wuhan is eind vorige week de eerste persoon omgekomen door een longontsteking die het gevolg is van het virus. In China zijn hierdoor al tientallen mensen ziek geworden.

De Japanner met het virus werd tegen het einde van zijn bezoek aan China ziek. Na zijn terugkeer in Japan ging hij op 6 januari naar de dokter. Uit tests in het ziekenhuis bleek dat de man het coronavirus heeft.

De man is woensdag naar huis gestuurd. Het Japanse ministerie van Gezondheidszorg acht de kans op besmetting minimaal. Volgens de Chinese gezondheidsautoriteiten is het virus niet van mens op mens overdraagbaar.

Het coronavirus is verwant aan het virus dat SARS veroorzaakt. Aan die ziekte overleden in 2002 en 2003 honderden mensen in China en Hongkong.