Myanmar: soldaten betrokken bij dood Rohingya

De Myanmarese strijdkrachten erkennen dat militairen medeplichtig waren aan de dood van meerdere Rohingya. Het gaat om tien mensen die voor hun dood gevangen waren genomen, liet het leger weten. Hun lichamen zijn later teruggevonden in een massagraf in de onrustige provincie Rakhine.

Het leger liet weten dat zowel militairen als dorpelingen verantwoordelijk zijn voor de dood van de Rohingya. Het is voor zover bekend de eerste keer dat de strijdkrachten betrokkenheid toegeven bij onrechtmatige sterfgevallen in het conflict, waarbij zo’n 650.000 Rohingya naar buurland Bangladesh zijn gevlucht.

Vluchtelingen beschuldigden Myanmarese militairen en burgerwachten eerder van moordpartijen, verkrachtingen en het platbranden van dorpen. Het leger stelde vorig jaar dat uit eigen onderzoek is gebleken dat daar geen sprake van was. Mensenrechtenorganisaties vinden dat ongeloofwaardig.