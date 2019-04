Myanmar laat ruim 9000 gevangenen vrij

Myanmar is woensdag begonnen met de vrijlating van meer dan 9000 gevangenen, nadat de president op de eerste dag van het traditionele nieuwe jaar een amnestie had aangekondigd.

President Win Myint zei dat 9353 gevangenen, waaronder zestien buitenlanders, gratie hadden gekregen „als gebaar naar het nieuwjaar van Myanmar, voor de vrede en het plezier van het volk en rekening houdend met humanitaire zorgen”.

Volgens de Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) zitten in totaal 364 politieke gevangenen achter tralies in het land of worden berecht. Het gaat om mensen die worden beschuldigd van kritiek op het leger en activisten van etnische minderheden. Of die onder de amnestie vallen is niet bekend.

Twee gedetineerde journalisten van persbureau Reuters zitten in elk geval niet onder degenen die gratie krijgen, zei een gevangenisfunctionaris. Zij zitten vast voor overtreding van de wet op de staatsgeheimen.