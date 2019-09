‘Myanmar bouwt Rohingya-dorpen vol’

Op de plaatsen waar voorheen Rohingya-dorpen lagen, heeft Myanmar nu onder meer politiekazernes en overheidsgebouwen neergezet. Dat blijkt volgens de BBC uit een rondleiding door het land en uit satellietbeelden. Eerder werd al bekend dat de Myanmarese autoriteiten tientallen dorpen in de deelstaat Rakhine, waar tot voor kort nog Rohingya woonden, hebben verwoest nadat de inwoners op de vlucht waren geslagen. Rohingya worden al tijden onderdrukt in het Aziatische land.

BBC-journalisten werden door Myanmar uitgenodigd om een kijkje te nemen in Rakhine, een gebied waar buitenstaanders normaal gesproken niet zomaar in mogen. Op basis van satellietbeelden stelt het Australian Strategic Policy Institute dat zeker veertig procent van Rohingya-dorpen in Myanmar is gesloopt. De terugkeer van de honderdduizenden gevluchte Rohingya naar Myanmar wordt daardoor bemoeilijkt. De Verenigde Naties spraken eerder al over „etnische zuivering”.

De autoriteiten ontkennen dat zij de dorpen hebben volgezet met overheidsgebouwen. Myanmar zegt zelfs voorbereid te zijn op de terugkeer van veel Rohingya die eerder naar buurland Bangladesh zijn gevlucht uit angst voor het leger.