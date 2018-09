Musk weer in de fout met grotredder

Tesla-baas Elon Musk heeft de Britse duiker die een belangrijke rol speelde bij de redding van een groep kinderen en hun leider uit een grot in Thailand opnieuw beledigd. Vorige maand bood Musk nog zijn excuses aan omdat hij Vernon Unsworth een ‘pedo’ had genoemd.

In een e-mail aan het Amerikaanse Buzzfeed News schildert hij de man nu af als een „kinderverkrachter”. Hij schrijft dat in een antwoord op de vraag om commentaar op een mogelijk rechtszaak vanwege de eerdere opmerking.

„Ik stel voor dat je de mensen in Thailand belt, en uitvindt wat er werkelijk aan de hand is en stopt met het verdedigen van kinderverkrachters, f..... eikel”, aldus Musk in zijn repliek. Hij zei verder te hopen dat er een klacht tegen hem wordt ingediend door de hulpverlener.

Musk stelde destijds een kleine duikboot ter beschikking aan de grotredders maar dat aanbod werd afgewezen. Unsworth noemde dat een pr-stunt waarop Musk in woede ontstak.