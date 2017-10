Musea over Yves Saint Laurent openen deuren

In Parijs opent dinsdag het Museum Yves Saint Laurent zijn deuren, aan de Avenue Marceau 5, waar de legendarische couturier van 1974 tot 2002 zijn ontwerpen uitdacht. In zijn geliefde Marrakech, waar hij resideerde in de Jardin Majorelle, opent op 19 oktober ook een museum over de modeontwerper.

De Fransman geldt nog steeds als een van de grootste modeontwerpers van de twintigste eeuw. Samen met de couturiers Christian Dior, Coco Chanel en Hubert de Givenchy bepaalde Yves Saint Laurent jarenlang de Franse haute couture.

Yves Saint Laurent (1936 -2008), begon in 1955 als assistent van Christian Dior, die hij twee jaar later opvolgde als hoofd van het modehuis Dior. In 1961 richtte hij zijn eigen modehuis op, in samenwerking met zijn vriend Pierre Bergé. Vanaf dat moment zette hij een overduidelijk stempel op de mode, met bijvoorbeeld de trapezejurk, de smoking voor vrouwen, het safari-jasje, de damesbroek en het het broekpak. In 2002 stopte Saint Laurent met zijn werk.

Nu, vijftien jaar later, kunnen belangstellenden naar het museum op zijn laatste werkplek in Parijs, waar voortdurend wisselende tentoonstellingen zullen zijn over de (totstandkoming van de) collecties die Saint Laurent heeft voortgebracht. Niet alleen de kledingstukken zelf, maar ook accessoires, schetsen, foto’s en video’s zullen er het werk van de meester over het voetlicht brengen.

In Marrakech is er zelfs een heel nieuw museum opgetrokken, op een steenworp afstand van de Jardin Majorelle, de door veel kobaltblauw gedomineerde toeristische trekpleister. Er zijn ook een bieb, een gehoorzaal, een boekwinkel en een café bij. Het moderne pand is te vinden aan de Rue Yves Saint Laurent in de Marokkaanse stad.

De musea zijn allebei in het leven geroepen door de beheerstichting Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, die ook aan de Parijse Avenue Marceau zetelt.