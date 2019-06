„Mursi zat jarenlang in isolatie”

Amnesty International roept Egypte op de dood van Mohamed Mursi grondig te onderzoeken. De mensenrechtenorganisatie zegt in een verklaring dat de oud-president tijdens zijn gevangenschap zo’n zes jaar feitelijk was afgesneden van de buitenwereld. Hij mocht in die periode naar verluidt maar drie keer familie ontvangen.

De mensenrechtenorganisatie roept op tot een "onafhankelijk, grondig en transparant" onderzoek naar de omstandigheden waaronder de oud-president is vastgehouden en naar zijn toegang tot medische zorg. Amnesty stelt dat de Egyptische autoriteiten geen goede reputatie hebben waar het de behandeling van gevangenen betreft.

Mursi overleed volgens de autoriteiten nadat hij onwel was geworden in de rechtbank. Hij zat al vast sinds hij in 2013 was afgezet door het leger.