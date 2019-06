Mursi is volgens Turkse president vermoord

De Egyptische ex-president Mohamed Mursi is in gevangenschap vermoord en de Egyptische regering heeft niets gedaan om dat te voorkomen. Dit zei de Turkse president Erdogan over zijn politieke bondgenoot Mursi. Mursi stortte maandag in een rechtszaal in en lag 20 minuten te kronkelen voor hij overleed.

Erdogan zei dat hij geen natuurlijke dood is gestorven. Volgens familie en aanhangers van Mursi is hij bezweken aan de slechte behandeling en het vreselijk slechte eten in de gevangenis. De Egyptische autoriteiten spreken van een hartaanval.

Mursi was net als Erdogan een voorman van een stroming die de rol van de islam in politiek en samenleving zo groot mogelijk wil maken. Mursi was van de Moslimbroederschap. Hij won de presidentsverkiezingen in 2012 in twee rondes. De eerste rond won hij met een kwart van de stemmen, in de slotronde kreeg hij meer dan 51 procent van de kiezers achter zich. Hij werd zo eind juni 2012 de eerste democratisch gekozen president van Egypte sinds de militairen in 1952 de macht grepen. Mursi werd een jaar later door militairen afgezet en gevangengezet.