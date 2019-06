Mursi begraven in Caïro

De maandag overleden afgezette Egyptische president Mohamed Mursi is dinsdag begraven. Zijn familie liet weten dat hij naast andere prominente figuren uit de Moslimbroederschap ligt op een begraafplaats in Caïro.

De begrafenis was in Nasr City, een district in de Egyptische hoofdstad. De autoriteiten hadden geen toestemming gegeven om Mursi te begraven in zijn thuis-provincie Sharkia, aldus zijn zoon Ahmed.

Mursi werd maandag in de rechtbank waar hij terechtstond plotseling onwel en overleed korte tijd later. Volgens medische bronnen werd een hartaanval hem fataal.