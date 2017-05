Munitieverzameling ontbrandt door hitte

Vermoedelijk door de hitte is maandag in Hennef an der Sieg in het westen van Duitsland een kist met munitie uit de Tweede Wereldoorlog in brand gevlogen. Een verzamelaar bewaarde die illegaal in een garage.

De na een eerste explosie toegesnelde brandweer moest zich terugtrekken toen er meer ontploffingen volgden. Omliggende woningen werden ontruimd en het treinverkeer over een nabijgelegen spoorbaan stilgelegd, terwijl de brandweer van een afstand toekeek hoe de garage volledig afbrandde. Niemand raakte gewond, zei de politie.

Tegen de 51-jarige verzamelaar is een onderzoek geopend wegens overtreding van de wapenwet.