Munitieresten gevonden na explosie in Duitse flat

In een Duits appartementencomplex waar vrijdagochtend een explosie is geweest, zijn resten van vloeibaar gas en munitie gevonden. Waarschijnlijk zijn die ook de oorzaak van de ontploffing, meldt de Duitse politie.

Bij de explosie is een dode gevallen. Het gaat om een 78-jarige man die in een van de getroffen appartementen woonde. Het was ook zijn woning waar de explosieven zijn gevonden. Het gaat om gasflessen en oude oorlogsmunitie.

Ook zijn zeker vijftien mensen gewond geraakt, van wie enkelen er slecht aan toe zijn. De explosie vond plaats in Blankenburg (deelstaat Saksen-Anhalt). Bewoners van het complex en omwonenden zijn geëvacueerd. Ook zijn een kleuter- en basisschool in de buurt ontruimd.