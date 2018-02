Munitieleverancier hotelschutter aangeklaagd

Een 55-jarige man uit Arizona is aangeklaagd voor betrokkenheid bij het bloedbad dat een schutter vanuit zijn hotelkamer in de Amerikaanse stad Las Vegas aanrichtte. Douglas Haig fabriceerde en verkocht zonder vergunning de pantserdoorborende kogels waarmee Stephen Paddock in oktober het vuur opende op concertgangers en 58 mensen doodde.

Volgens de aanklacht heeft hij Paddock meerdere keren ontmoet. Vingerafdrukken van Haig werden op ongebruikte kogels gevonden die in de hotelkamer lagen. Haig verklaarde eerder al niets met het incident te maken te hebben, maar bekende wel munitie aan Paddock te hebben verkocht.

De verdachte is op borgtocht vrij en moet halverwege deze maand voor de rechter verschijnen. Hij kan tot vijf jaar gevangenisstraf krijgen. Waarom Paddock, die zichzelf om het leven bracht, besloot tot de moordpartij is nog altijd niet bekend. Hij vuurde ruim 1100 kogels af. Onderzoekers troffen ongeveer 4000 stuks ongebruikte munitie aan in de hotelkamer.