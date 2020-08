Muitende Malinese militairen beloven verkiezingen

De Malinese militairen die de president opzij hebben geschoven, beloven binnen een „redelijke” termijn verkiezingen uit te schrijven. De opstandelingen houden de afgezette regering verantwoordelijk voor de „chaos, anarchie en onveiligheid” in het land. Ze moesten naar eigen zeggen ingrijpen om de stabiliteit te herstellen.

Een hoge militair zei op televisie dat een overgangsraad wordt ingesteld om het land te besturen in de aanloop naar de verkiezingen. Die raad heeft de grenzen gesloten en kondigt ook een avondklok af, aldus de officier. „Alle overeenkomsten met nationale, regionale en internationale partners worden gerespecteerd”, benadrukte hij.

De coupplegers arresteerden dinsdag president Ibrahim Boubacar Keita en andere topfunctionarissen. De staatsgreep volgde op maandenlange protesten tegen de slechte economische situatie, corruptie en het gebrek aan veiligheid in het grote West-Afrikaanse land. Daar zijn jihadisten en andere gewapende groepen actief.

De militairen brachten Keita na zijn arrestatie over naar een legerbasis. Het is onduidelijk of hij daar nog steeds wordt vastgehouden. De president vertelde na zijn arrestatie op televisie dat hij opstapt. Hij zei bloedvergieten te willen voorkomen.