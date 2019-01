Muhammad Ali heeft eigen vliegveld

De internationale luchthaven van Louisville in de Amerikaanse staat Kentucky is vernoemd naar de succesvolle bokser Muhammad Ali en heet sinds woensdag Louisville Muhammad Ali International Airport.

De befaamde sportman, die in 2016 op 74-jarige leeftijd overleed, is de beroemdste inwoner van de stad. Louisville ziet de naamswijziging als een eerbetoon aan de beroemde bokser. „Mijn succes is begonnen in Louisville”, zei Muhammad Ali, die geboren werd als Cassius Marcellus Clay. Hij groeide op het westelijk deel van Louisville en was zelf bepaald geen fan van vliegen.

„Het is een eervolle herinnering aan een open mens”, reageerde zijn weduwe Lonnie Ali. „Hij had een wereldwijde interesse, maar vergat nooit zijn geboorteplaats waar zijn succes is begonnen. Het vliegveld naar hem vernoemen, staat voor de liefde die hij had voor zijn stad.”